Военный комиссар Республики Дагестан Дайтбег Мустафаев ответил на вопросы касаемо мобилизации

Призовут ли тех, у кого есть военный билет, но не проходили службу? Нет. Есть необходимость только в тех, кто имеет опыт участия в боевых действиях или несения службы. Не служивших, а также проходящих срочную службу в данный момент, мобилизовать не будут.

О запрете на передвижение

Для тех, у кого нет повестки в военкомат, никакого запрета на передвижение по Республике Дагестан нет. Дагестанцы спокойно могут ездить друг другу в гости, на работу в другие города. Но если прибываете на длительное время, то нужно сообщить в военкомат по месту, куда вы прибываете. Для выезда заграницу тем, кого возможно мобилизовать, нужно получить разрешение от военкомата.

О количестве мобилизуемых

Цифра в 13 тысяч мобилизуемых не соответствует действительности. Это однозначно фейк. Фактические цифры озвучить мы не имеем права, но это примерно около 1% от общего резерва республики.

О сроках мобилизации

Мероприятия будут проводиться до выполнения плана Генерального штаба.

Об участии полиции в мобилизационной деятельности

Задерживают только тех, кто находится в списке разыскиваемых военкоматом. Списки предоставлены в райотделы. Это обычный алгоритм.

Почему приходят повестки тем, кто не подпадает под критерии Минобороны РФ?

Каждый случай нужно разбирать персонально. Возможно, при дефиците запасных по той или иной воинской специальности, повестки приходят к тем, кто немного старше. Конечно, и от ошибок тоже никто не застрахован.