Военный комиссар города Хасавюрт рассказал о военной службе по контракту

Военная служба всегда пользовалась особым уважением в России: защита Отечества из века в век считалась почетным долгом и делом для настоящих мужчин, а армейские будни, всегда оценивались как школа, которая закаляет характер, формирует жизненную позицию и делает из юноши настоящего мужчину.

С первых дней весеннего призыва о проведении набора на срочную службу, о новшествах в заключении контракта для добровольного прохождения службы в зоне спецоперации и о ряде других деталей рассказал Военный комиссар города Хасавюрт Абакар Давудов.

Узнать более подробную информацию о вакантных должностях и порядке оформления документов для поступления на военную службу по контракту можно в Военном комиссариате по г. Хасавюрт, по адресу: ул. Гамидова, д. 13.