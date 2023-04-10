Военный комиссар города Хасавюрт, Хасавюртовского и Новолакского районов Абакар Давудов разъяснил особенности службы по контракту

Кто может поступить на военную службу:

— военнослужащие, проходящие военную службу по призыву и получившие до призыва на военную службу высшее или среднее профессиональное образование;

— военнослужащие, проходящие военную службу по призыву и прослужившие не менее трех месяцев;

— граждане, пребывающие в запасе;

— граждане мужского пола, не пребывающие в запасе и имеющие высшее или среднее профессиональное образование; граждане женского пола, не пребывающие в запасе; иностранные граждане в возрасте 18 лет и старше, законно находящиеся на территории Российской Федерации.

По вопросам поступления на военную службу по контракту можно обратится в военный комиссариат города Хасавюрт Республики Дагестан по адресу: ул. Гамидова, д.13. Тел. для справок: 8 (87231) 5-17-14.

Поступая на военную службу по контракту, вы выбираете финансовую стабильность, широкие возможности для самореализации, достойный уровень жизни и высокий социальный статус.