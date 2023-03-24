Военный комиссар г.Каспийска рассказал об особенностях весеннего призыва текущего года

С 1 апреля начинается весенний призыв граждан на военную службу. Граждане в возрасте от 18 до 27 лет, призванные для прохождение службы, будут направляться во все виды и рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации, а также, на прохождение альтернативной службы в соответствии с законом.

«Не надо бояться прибыть на призывную комиссию! Она проводится для того, чтобы провести медицинское освидетельствование, изучить призывника с учетом его данных. Вручение повестки не означает, что он сразу будет призван в ряды ВС РФ. Мы будем изучать состояние здоровья призывника, также по личному делу — учится ли он и т.д. Есть очень много видов отсрочек. Решение комиссия будет принимать коллегиально.

Ещё хотел бы подчеркнуть, что, во время прохождения медицинской комиссии, допускается прибытие родителей, которые могут предоставить документы со сведениями о здоровье призывника», — отметил Военком г.Каспийска Марат Пашаев.

Перед отправкой призывники будут обеспечены всеми видами довольствия, необходимым вещевым имуществом, в том числе несессерами, банковскими и персональными электронными картами.

«Хотелось бы в очередной раз подчеркнуть и успокоить родителей наших призывников. Все военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, не будут принимать участия в специальной военной операции. Это особое распоряжение Президента страны Владимира Путина и указание министра обороны РФ Сергея Шойгу», — подчеркнул Пашаев.

В период весеннего призыва, как и ранее, в военном комиссариате (ГО г. Каспийск РД), будет работать прямая телефонная линия по вопросам призыва граждан на военную службу: тел.: (246) 5-27-13.

Время работы — 9.00 — 13.00 и 14.00 — 17.00.

«Прямая телефонная линия» военного комиссариата Республики Дагестан будет работать весь период весеннего призыва по телефонам: 8(8722) 68-16-07, 68-16-13.

Завершится весенний призыв 15 июля 2023 года.