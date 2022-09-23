Военный эксперт объяснил разницу между мобилизационным предписанием и повесткой

Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прихватилов объяснил в чем разница между мобилизационным предписаниями и повесткой. По его словам повестка вручается сотрудником военкомата молодому человеку призывного возраста, который ещё не служил в армии. Данная мера осуществляется в связи с тем, что государство вызывает призывника для его отправки по месту прохождения обязательной военной службы. В эту категорию приходят от 18 до 27 лет.

Касательно мобилизационных предписаний, то они выдаются в условиях военного времени. По словам Прохватилова, после получения мобилизационного предписания мужчина должен прибыть в указанные в нём место и срок без дополнительной повестки.