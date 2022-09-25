Военные рассказали, что взять на мобилизацию

После объявления частичной мобилизации многие задумались над тем, что взять с собой на фронт. Участники боевых действий поделились опытом и составили список самого необходимого. Для мобилизуемых он может показаться избыточным, но запас карман не тянет. Среди вещей первой необходимости оказались весьма необычные, а именно наушники и иголки с нитками.

Участники боевых действий стали активно делиться своим опытом, который приобрели в зоне специальной военной операции. Так, блогер и ополченец из Донбасса, получивший немалую известность в Интернете за счет освещения событий на Украине, Владлен Татарский рассказал, как собирается в зону боевых действий. Своим опытом также поделилась военный корреспондент «МК» Лина Корсак.

Итак, по мнению экспертов, в первую очередь необходимо собрать аптечку, которая подбирается индивидуально. В ней должны быть лекарства, которые человек принимает постоянно или периодически — это могут быть таблетки от давления, болей в желудке и т.д. Там также должны быть как минимум три штуки жгута, столько же упаковок медицинского бинта, гемостатическое средство (гранулы, губка), медицинские тампоны для ран, антисептические средства (типа стрептоцида).

Кроме того, бойцы рекомендуют запастись назофарингальной трубкой, окклюзионным пластырем при ранениях груди, противошоковыми препаратами, ампульными обезболивающими, адреналином и шприцами. Неплохо, если в аптечек будет спасательное термоодеяло, которое защищает от холода и дождя.

— Такая вещь необходима, в том числе, и для того, чтобы согреть раненого товарища — при ранениях быстро падает температура тела. Еще один существенный плюс спасательного одеяла в том, что оно в сумке занимает минимум места, — рассказала Лина Корсак.

Примечательно, что в аптечке также должно найтись место ножницам, маркеру (например, он необходим, чтобы проставить время установки жгута).

Прежде чем собирать рюкзак, нужно определиться с бюджетом, а также родом войск — от этих вводных и будет зависит содержание армейского рюкзака и экипировка.

— Если вы собираетесь служить в ПВО — это одна экипировка, если в пехоте — то другая. Нужно учитывать этот момент, — отмечает военнослужащий и блогер.

Блогер-ополченец рекомендует взять балаклаву, флисовую шапку, два комплекта термобелья, пять пар носков (в том числе и шерстяные), три пары трусов, свитер, три футболки. Кроме того, нужно взять комплект зимней и демисезонной формы, две пары берцев — зимние и демисезонные.

Бывалые вояки также советуют взять пару резиновых сапог.

— Иногда они очень нужны, особенно, когда в окопах все тает, классно иметь именно сапоги, — отмечает Владлен Татарский.

По его словам, также крайне необходимы перчатки. Взять лучше несколько пар — одна из них должна быть тактической.

— В любой момент может начаться обстрел и падать лучше не на голые руки. Кроме того, может случится так, что придется лазать по завалам. Поэтому руки нужно защищать и лучше это делать с помощью тактических перчаток, — пояснила военный корреспондент «МК» Лина Корсак.

Источник: МК