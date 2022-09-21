Военные музыканты Росгвардии выступают в рамках фестиваля «Дагестанские фанфары»

В рамках X Регионального фестиваля духовых оркестров «Дагестанские фанфары» военный оркестр махачкалинского соединения Росгвардии под руководством капитана Ильяса Бектемирова выступил с концертной программой на летней площадке Даггосфилармонии.

Военные музыканты исполнили для гостей мероприятия произведения отечественных и зарубежных классиков, патриотические и эстрадные композиции. В частности, прозвучали марш «Победа» Александра Арyтюнова, «Севастопольский вальс» Константина Листова, произведения «Офицерские жены» Анны Резниковой, «Мы впереди» Аркадия Шмелева, «Песня о военном оркестре» Виктора Куценко, «Навсегда великая страна» Валерия Халилова, попурри и другие. Вокальное сопровождение концерта обеспечили солистка Даггосфилармонии Ксения Джусоева и солист Дагестанского театра оперы и балета и Дагестанской государственной филармонии Денис Федоренко.

Завершилось мероприятие по традиции патриотическим маршем Василия Агапкина «Прощание славянки». За участие в фестивале духовых оркестров «Дагестанские фанфары» музыканты военного оркестра были отмечены благодарственными письмами Министерства культуры Республики Дагестан.