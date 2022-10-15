Несколько лет назад учитель начальных классов Буйнакской СОШ № 5 Заира Аманатова переехала в Московскую область. Но благодарные ученики не забывают о ней. И поэтому, когда они узнали из соцсетей, что в гости к любимой учительнице приходил губернатор Московской области Андрей Воробьев, новость сразу разлетелась по Буйнакску.

Муж Заиры Рашид Дадаев, с которым она связала свою судьбу в 2004 году, в ту пору служил в 136-й отдельной мотострелковой бригаде разведчиком. Прошел Цхинвал, был награжден медалью «За отвагу», а в 2015 году в звании прапорщика вышел на пенсию. Семья получила жилищный сертификат и обосновалась в городе Серпухове Московской области.

За эти годы ветеран боевых действий Дадаев обустроился на гражданке. Жена стала преподавать в местном лицее, сын Рамазан – уже студент второго курса экономического колледжа, дочь Марьям – шестиклассница, юнармеец и папина гордость. Но события на Украине всё перевернули.

В числе первых в спецоперации приняли участие бывшие сослуживцы Рашида и родственники жены.

– Мой двоюродный брат с февраля участвует в СВО, – рассказывает Заира. – Долгое время не выходил на связь, очень переживали.

Не находил себе места и Рашид. А как только объявили о частичной мобилизации, пошел в военкомат.

– Я мужчина, я военный. А военные бывшими не бывают, – сказал он.

– Отговаривала ли я его? Нет. Конечно, переживаю, но знаю, что он не может иначе, – говорит супруга.– Горжусь тем, что мой Рашид – один из первых в списке мобилизованных из Серпухова.

Когда губернатор области встретился с призывниками в учебном центре РВСМ, то обратил внимание на военную выправку нашего земляка.

«Сегодня мы выполняем приказ – участвуем в мобилизации. К этому должны быть готовы в любое время, даже сидя дома на пенсии, – поделился в беседе с Андреем Воробьевым Рашид Дадаев. – Конечно, все мы следили за ситуацией, за тем, что происходит на Украине, волновались за наших ребят. Каково мне второй раз отправляться в горячую точку? Приказ дали, будем его выполнять. Жена, когда узнала, что я отправляюсь на подготовку, сначала долго молчала, а потом сказала: «Надо, так надо». С сыном сели, поговорили, и он сказал то же самое. Не плакал, у нас такого не бывает».

Узнав, что Дадаев доброволец, Воробьев пообещал, что обязательно навестит его родных, которые поддержали патриотический порыв главы семьи.

– Мы об этом не знали. Утром к нам пришли из службы протокола губернатора, и мы даже немного испугались. Но когда пришел сам Андрей Юрьевич и тепло пообщался с каждым из нас, были приятно удивлены. Он поговорил с детьми, поинтересовался у меня, в чем мы нуждаемся, – вспоминает Заира.

– Папа рассказывал, как всё в армии устроено, говорил, что в разведке был, фотографии показывал. Объяснял, что нервы тут нужны крепкие, на всё надо смотреть проще, спокойно реагировать. Перед тем как уехать, отец сказал, что сейчас уже я буду смотреть за семьей, помогать по дому, – поделился Рамазан.

А Марьям рассказала, что в прошлом году вступила в ряды «Юнармии», ведь ей нравится профессия военного. И потому она очень гордится отцом.

Глава Дагестана Сергей Меликов в своем телеграм-канале поблагодарил коллегу за участие в судьбе нашего земляка.

«Очень приятно, что наши военнослужащие и их близкие за пределами родной республики не остаются без внимания. Губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев сегодня навестил семью дагестанца Рашида Дадаева, который проживает в Серпухове и скоро добровольцем поедет в зону проведения СВО. Радует, что пока наш земляк будет выполнять свой воинский долг, его супруга и дети будут получать поддержку от властей Подмосковья. Андрей Юрьевич, спасибо Вам за такой подход!» – написал руководитель Дагестана.

Сейчас, когда прапорщик Дадаев с честью выполняет свой воинский долг, его сердце спокойно за родных. Он знает, что они не одни. А в Серпухове и на малой родине верят в него и ждут домой. Живым и невредимым.

Источник: Дагестанская правда