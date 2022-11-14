Военнослужащим из Дагестана отправят очередную партию гуманитарного груза

Дагестанские общественные организации, школы и местные жители организовали сбор гуманитарной помощи для нужд дагестанцев, участвующих в спецоперации на Украине.

Участие приняли Координационный совет ветеранских организаций участников и инвалидов афганских событий, республиканское отделение организации «Боевое братство», Кизилюртовский совет ветеранов «Патриоты» и другие. Участвовали в сборе гуманитарной помощи и школы Бабаюрта, Зубутли-Миатли и Мехельты.

Солдатам направили письма со словами поддержки, подарки, термобелье, средства гигиены и другие необходимые предметы. Гуманитарный груз будет доставлен в Луганск, Запорожскую область, города Пология и Васильевск, а также Херсонскую область, город Колончак, где проходят службу военнослужащие из Дагестана.