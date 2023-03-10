Военнослужащий Вячеслав Максидов отдал свою жизнь за то, чтобы наша страна и ее народы имели свободу и независимость

Говорят, что основную тяжесть всех военных конфликтов всегда несут на себе мужчины. Это им самим Богом при рождении начертана святая ответственность – служить Родине. Но на поверку самую тяжелую и горькую участь какой бы то не было войны всегда несут в своем сердце наши многострадальные женщины, а именно – матери. На этот раз такая невосполнимая утрата и тяжесть легла на душу еще одной жительницы Ногайского района Дагестана Елены Александровны Чичинадзе в связи с гибелью и похоронами родного сына Вячеслава – активного участника специальной военной операции российских войск на Украине.

Армейская служба и в самом деле была судьбой и роком Вячеслава Владимировича Максидова. Он родился еще в «советском» 1989 году в селе Терекли-Мектебе первенцем в своей семье. Здесь в 2007 году окончил 9 классов школы имени А.Джанибекова и в тот же год 11 ноября уехал служить в ряды Российской Армии. Попал Вячеслав на дальний север в поселок Рыбачий Мурманской области, где вместе с товарищами по службе охранял государственную границу Российской Федерации с Норвегией. Домой вернулся в звании гвардии младшего сержанта.

Однако Вячеслав недолго пробыл дома, скоро он по контракту отправился служить теперь на Северный Кавказ, вначале в Буденновск, затем в Чечню.

За верность воинской присяге, за проявленную доблесть и честь в 2014 году награжден нагрудным знаком «За службу на Кавказе в 2014 г.» и медалью «За ратную доблесть».

В октябре 2022 года Вячеслав добровольцем записался и заключил контракт с частной военной компанией «Вагнер», принимающей активное участие в специальной военной операции на Украине. Пользуясь случаем хотел бы кратко напомнить об этом ныне весьма известном мужественном подразделении, где наши два земляка Амирхан Мурзагельдиев и сегодняшний герой воевали в их рядах.

С февраля 2022 года, подразделение «подтянуло» из других стран большое количество своих специалистов, создав мощную группировку на юго-востоке Украины, которая стала настоящей грозой для ВСУ.

По некоторым данным, осенью 2022 года, подразделение уже насчитывало около 8 тысяч человек, создав в Донецкой и Луганской областях, так называемую фортификационную оборонительную «Линию Вагнера». В начале этого года «вагнеровцы» освободили от занятой украинскими националистами город Соледар, а сегодня они участвуют в освобождении другого важнейшего пункта ВСУ – города Бахмута (Артемовска). Есть предположение, что наш земляк Вячеслав Максидов мог погибнуть в ожесточенных боях при взятии Соледара. Доставившие тело геройски погибшего воина из Ростова, сообщили, что он пал смертью храбрых 10 января 2023 года. О подробностях не рассказали.

По сообщению его сестренки Натальи, Вячеслав с осени 2022 года очень редко выходил на связь с родными, можно сказать, что почти не выходил. Последний раз он позвонил Наташе в ноябре прошлого года и коротко сказал: «Привет, сестренка! Вы не переживайте за меня, у меня все хорошо. Передай всем привет!» – и тут же выключил телефон. Это был его последний телефонный звонок родным…

Вячеслав Максидов отдал свою жизнь за будущее России, за то, чтобы наша страна и ее народы имели свое место в мире, свою свободу и независимость. Мы все очень хотим и желаем всем нашим ребятам, воюющим сегодня в ДНР, ЛНР, в Запорожской и Херсонской областях России здоровья и благополучия. Но война не родная тетка, без жертв, к сожалению, не обходится. Поэтому таких наших мужественных дагестанцев, как Вячеслав Максидов, Амирхан Мурзагельдиев, Алибек Шамсудинов, Арифулла Байрамов, Кайтарбий, Арсен Кадылов, Курбан Курбанов и других, которые ушли в бессмертие, защищая страну и народ, нам остается вечно помнить и благодарить за их незабываемый подвиг, за мужество, героизм, за наш нынешний спасенный мирный день.

Источник: Голос степи