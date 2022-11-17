За мужество и отвагу, проявленные в ходе специальной военной операции, и отличные показатели в боевой подготовке военнослужащий Руслан Курбанов награжден медалью Суворова.

Руслан Рамазанович Курбанов окончил Касумкентскую общеобразовательную школу №2. В 2000 году поступил в Военный Институт Вооруженных сил РФ. После окончания военного вуза в 2005 году был призван в ряды российской армии. В настоящее время является командиром роты быстрого реагирования в войсках Министерства обороны РФ, дислоцированной в Смоленске. С первого дня СВО находится на передовой и выполняет боевые задачи, направленные на защиту интересов страны и обеспечение ее национальной безопасности.

Отец Руслана Курбанова является чемпионом мира по дзюдо и самбо. За счет личных средств он построил спортивный комплекс, тренирует и воспитывает подрастающее поколение в духе патриотизма.

Курбановы являются преданными сыновьями Отечества, показывают пример истинного патриотизма и подлинной любви к Родине.