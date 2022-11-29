Военнослужащий Ренат Елманбетов: «Там нет разницы какой ты национальности и какой веры. Есть одна вера — вера в друг друга»

Герои родины — как много в этом смысла!

И честь, и храбрость в этих двух словах.

Героями нельзя стать слишком быстро,

Герой лишь тот, кому неведом страх.

Всем тем, кто храбро воевал с врагами,

Кто мужественен, решителен и смел,

Кто свершил немало важных дел,

Присвоить можно звание Героя!

Доблестные сыны Отечества во все времена в самых кровопролитных боях и сражениях бесстрашно били врага. Ратные воины не ради славы, а для свободы и независимости нашей Родины совершали подвиги, не жалея себя. Задачи и приказы, данные командованием, они старались выполнять любой ценой, даже ценой своей жизни.

Сегодня военнослужащие Вооруженных сил России успешно выполняют задачи специальной военной операции по защите народа Донбасса. Они борются с нацизмом, как их деды и прадеды во время Великой Отечественной войны. В трудные для страны время славные сыны Отечества встали на защиту рубежей нашей Родины.

«Если не мы, то кто же встанет на защиту нашей России, если не мы, то кто будет бить врагов нашей Родины», — говорит Ренат Елманбетов. За героизм и мужество, проявленные в ходе выполнения задач специальной военной операции ему присвоен орден Мужества.

Он находился в зоне специальной военной операции с 1 июля по 1 октября в спецотряде «Ахмат». Как 80 лет назад старший брат деда Юмагельди Елманбетов, Ренат сегодня борется с нацизмом за мирную жизнь нашего поколения и будущих поколений россиян.

Ренат Елманбетов родился 1983 году в селе Нариман Ногайского района Республики Дагестан. Его отец Алимхан Курманбаевич работал зоотехником в совхозе «Путь Ленина», а мама Саниет Кадырбердиевна –ветеран педагогического труда, многие годы своей жизни посвятила делу воспитания и обучения молодого поколения.

Елманбетовы с детства привили своим сыновьям Рустаму и Ренату качества, присущие настоящим мужчинам, научили их отличать настоящие ценности жизни.

После окончания школы, Ренат поехал учиться на сельскохозяйственного механика в город Ейск Краснодарского края. Службу в Армии проходил в батальоне морской пехоты в городе Севастополь Черноморского флота. Это база Российской Федерации находилась в Севастополе.

За время службы был в горячей точке Атлантического океана, в Аденском заливе охранял торговые суда многих государств от морских пиратов. Их посылали на боевую службу на 2-3 месяца, иногда и на полгода. Столько времени им приходилось находиться на корабле, что не всякий сможет выдержать. Кроме этого сражаться в открытом море с настоящими пиратами 21 века.

В 2005 году в составе морской пехоты Черноморского флота Ренат Елманбетов участвовал в Параде Победы в Москве.

После службы Ренат вернулся в родное село, работал в ОМВД России по Ногайскому району Республики Дагестан.

Однажды в санатории МВД России он встретился с начальником колонии с кадровым офицером подполковником. Тот зорким взглядом увидел в Ренате лучшие качества, которые присуще не всем. Начальник колонии пригласил нашего земляка работать вместе с ним в Федеральной службе исполнения наказаний. Недолго думая, Ренат отправился на Урал, так как его всегда манило все новое и неизведанное. Там он учился, служил. Службу в ФСИН он продолжил в городе Уссурийске Приморского края, затем в Лабытнанги ЯНАО. После его пригласили в Санкт-Петербург, где он с ФСИН перевелся в МВД. В Северной столице нашей Родины Ренат работал в Специальном отряде быстрого реагирования.

Когда началась специальная военная операция по денацификации и демилитаризации Украины, Ренат со своими бывшими сослуживцами из морпеха решил встать на защиту Родины, отстоять независимость России. Они готовились долго и тщательно, около 6 месяцев. Они – это 8 военнослужащих, которые очень хорошо знали друг друга, каждый из них мог доверять другому, как самому себе. Этих ребят никто не заставлял, никто не просил, они добровольцами отправились в зону СВО. Ребята выбрали Рената своим командиром. Среди них был и Герой России (это звание было ему присвоено во время службы в МВД России), и боец старше нашего земляка на 10 лет. Они всегда выполняли приказы своего командира Рената, никогда не обсуждали их и не задавали лишних вопросов.

Однажды в зоне СВО для исполнения боевого задания Ренату Елманбетову было поручено собрать две группы бойцов по 15 человек. Он дал им понять, что кроме своих восьми бойцов, ему другие не нужны:

– Во всем деле, особенно в военном нужна сплоченность. Я доверяю своим бойцам. Я знаю, если я отдам одному из них последний кусочек хлеба, он им поделится с остальными. Сюда приходят ребята разного характера, разного вероисповедания, не важно кто в кого верит, мы верим в друг — друга. Что хотите, то и делайте, мне другие бойцы не нужны. У меня есть 8 человек. Я им дал обещание, что 8 человек мы зайдем в зону СВО и таким же составом уйдем. А других я могу не уберечь.

После этих слов Ренату Елманбетову разрешили не набирать еще 7 человек, а отправиться на задание со своими 8 бойцами.

На боевое задание вышли 2 группы. В одном было 15 человек, а во втором – 8.

– Перед выходом на передовую мы всегда прощаемся с боевыми товарищами, просим друг у друга прощения, потому что всякое может быть. И в этот раз мы, попрощавшись, сели в машины. Ночью на задание направились две машины БТР. Последние три километра дороги мы должны были пройти пешком. Оставив машины, две группы ребят пошли дальше, между ними было 500 метров. Вдруг враг начал направлять на нас ракеты. Бойцы моей группы после этого тихо легли на землю. А бойцы второй группы начали кричать и открывать ответный огонь. Этим они себя выдали. И вдруг прямо на них упала вражеская ракета… Из 15 бойцов никого в живых не осталось. Наша группа глубоко ночью зашла в позицию врага, не сделав ни единого выстрела, взяла в плен «языка». Впоследствии, мы получили от него нужную информацию. Возвращаясь назад, мы забрали тела тех 15 бойцов, – рассказывает Ренат о ходе выполнения одного из боевых заданий.

– Всегда, выходя на боевое задание, я проверяю, нет ли у моих бойцов в карманах сигарет или зажигалки. Я им не разрешаю брать их. Ночью очень хорошо чувствуется запах сигарет и искры его очень далеко видны. Нужно брать только часы и рацию, – продолжает он.

Ренат Елманбетов редко улыбается, у него строгий взгляд, можно не сразу заметить, какое у него доброе сердце. Он многое пережил, видел смерть совсем еще молодых ребят. Ему до сих пор снятся бойцы, погибшие у него на глазах, но наш земляк- защитник Отечества, и он знает, каким должен быть боец Российской Армии.

Да, Ренат беспощадно бьет врага, но на какое сострадание он способен с раненым пленным. Какую он показывает человечность, общаясь с раненым украинским солдатом.

– Всегда, при любых обстоятельствах нужно оставаться человеком. К нам однажды привезли двух раненых пленных солдат ВСУ. Один истекал кровью, было ясно, до приезда спецмашины он не выживет. Я подошел к нему, и мы говорили по душам. Он на русском языке спросил меня: «А кто ты по национальности? В последние минуты своей жизни, я хочу узнать о твоем народе.» Я рассказал о ногайцах, о том, что мы потомки Чингизхана и Эдиге. Затем, я спросил, что он еще желает? Пленный сказал, что он хочет поесть. Тогда я вспомнил про свой последний сникерс, который был у меня в кармане. Я отдал ему батончик. У него не было сил жевать конфету, он просто глотал его кусочками. Еще я ему дал воды. Спустя некоторое время он скончался. Мы его не оставили, а похоронили. Мои ребята спросили у меня: «Мы ведь сами тоже голодаем сейчас, почему ты последний сникерс отдал ему, а не поделился с нами?» Я ответил, что у них еще будет возможность поесть все что они захотят, а у того солдата это была последнее желание», – рассказал Ренат еще об одном событии, которое произошло в зоне СВО.

Когда наш герой приехал к своим родителям на малую родину, его пригласили в родную школу. Мероприятие вела классный руководитель 8 «б» класса Нариманской средней школы Зульфия Кувандыкова. Во встрече с мужественным земляком приняли участие старшеклассники 8-11 классов. Учителя с большой гордостью встретили своего бывшего ученика, ныне – героя Рената. Много теплых слов сказали ему директор школы Байрамбике Тенгизова и заместитель директора по учебной части Тагира Асанова. Герою-земляку ученики задавали вопросы.

– В зоне СВО рядом со мной были русские и чеченцы, но не было ни одного ногайца. Я так хотел с кем-то поговорить на родном языке. Бывало, я сам с собой говорил на ногайском языке. Потом я взял себе позывной «ногай». На обратной стороне автомата я вырезал слово «ногай». Ребята, говорите на родном языке и гордитесь, что у нас были великие предки, – призвал учеников наш герой.

Ренат Елманбетов также рассказал ребятам, что письма, написанные детьми военнослужащим, согревают их сердца, придают им силы в тяжелой борьбе с врагом. Дети отправляли участникам СВО посылки, платочки, но самое дорогое для них были трогательные письма. Письма, полученные с разных регионов России, Ренат признался, что хранит до сих пор.

Ученики спросили про награды у почетного гостя, и за какой поступок ему вручили орден Мужества. На груди Рената Елманбетова – награды, он совсем молодой, а столько у него значков и медалей. Вот серебряный значок за участие в параде Победы в Москве, а значок «Андреевский флаг» – за охрану морских судов, медаль за участие в СВО, медаль «За ратную доблесть» и орден Мужества. Медаль «За ратную доблесть» ему вручили за то, что все его боевые товарищи – это 8 бойцов, живыми вернулись из зоны СВО. Командир сдержал слово, данное своим бойцам. Конечно, на войне и в мирной жизни, человек не может уйти от того, что предначертано судьбой. Как говорится, от судьбы не убежишь. Но боевой опыт командира, безусловно, помогает сохранить жизнь солдатам. Можно смело сказать, что быстрые и верные решения, принятые Ренатом Елманбетовым, сберегли его бойцов.

–Однажды мне пришлось пойти на передовую не со своей группой бойцов, а с другой. Их командир погиб в одном из боев. Смотрю – нет четверых ребят. Спрыгнул с машины и пополз к окопам. Ползал 300 метров, а казалось, как будто целый месяц. Три метра ползу и лежу, чем сильно прижимаешься к земле, тем больше у тебя шансов остаться в живых. А вокруг стреляют, летят осколки. Нашел бойцов, они лежали раненые. Одного себе на плечи навалил, других шпагатом к себе привязал и тянул их также долго по земле. Сейчас эти ребята, все живы и здоровы. Их родители хотели приехать ко мне и поблагодарить. Мне это совершенно не нужно. Они живы и это есть для меня большое счастье. Орден Мужества мне вручили за спасение этих четверых бойцов и за то, что проник в позицию врага и привел «языка», – так ответил гость ученикам.

Ренат Елманбетов посоветовал учащимся школы имени Асанова уметь ценить хлеб и воду, и все блага, данные нам Всевышним: «В ЛНР нам доставлялись продукты, но на передовой они, конечно же, за столько дней боев, заканчивались. Мы каждый день делились с мирными жителями Лисичанска рисом, гречкой, сахаром и многими другими продуктами. Они благодарили руководство нашей страны и российских военнослужащих. На передовую мы забирали с собой еду, но как отметил ранее, их до последних дней не хватало.

В один очень жаркий летний день я лежал в машине БТР, а мои бойцы лежали вблизи под деревьями. Мы ждали приказ. В машине было очень жарко. Я снял свой бронежилет, оставил его в машине, а сам пошел к ребятам. Где-то через 15 минут друг за другом на БТР упали три ракеты. От машины ничего не осталось. А там были вода и продукты. После того, как враги взорвали БРТ, мы не ели 4 дня. На четвертый день пошел дождь. Мы пили воду из луж. Но со своих блиндажей не отошли и выполнили боевую задачу.

Однажды с одним боевым товарищем мы жили 15 дней в блиндаже, деля поровну кусок хлеба и воду. Он погиб в одном из сражений. Его части тела я сам собирал. Вспоминаю его сейчас. Он по ночам оплакивал своих погибших боевых товарищей. Когда мы были в Лисичанске он меня попросил: «Пойдем, полежим на траве, поглядим на звезды». Мы пошли и лежим себе. А он опять спрашивает: «А что бы ты сейчас хотел, я вот, хочу выпить чистой воды и съесть хороший шоколад. Поэтому ребята, цените блага мирной жизни».

Ренат Елманбетов был дважды ранен. Он участвовал в тяжелых боях, был в окружении врага. В любой ситуации, он вел себя достойно, как настоящий боец Российской Армии.

«Среди нас не было предателей. Мы с боевыми товарищами, с теми 8-ми бойцами дали друг другу слово, что не попадем в плен. Поэтому у нас у каждого на левом плече, ближе к сердцу была граната», – эти слова Рената врезались в мою память.

Ренат во время беседы со мной всегда с большой любовью говорил о нашей стране. Когда говорил о России, всегда добавлял слово «наша».

Я считаю, Рената Елманбетова Человеком с большой буквы. В нем сочетаются такие черты характера как бесстрашие, мужество, опыт командира, мудрость, сострадание, любовь к Отчизне, родному краю, ногайскому народу и матери. Он не рассказал своим родителям, что находится в зоне СВО. Ренат не хотел, чтобы они за него переживали. Это тоже можно назвать мужеством.

Мой рассказ о Ренате Елманбетове, безусловно, был бы чуточку другим, если бы я встретилась с его боевыми товарищами. Я не сомневаюсь, они бы сказали очень много хороших и добрых слов о своем командире. Может я не разглядела в нем еще много других хороших качеств. А может, он многое не рассказал нам о своих героических поступках. Одно я точно знаю, пока у нашей Родины будут такие патриоты, как Ренат Алимханович Елманбетов, который всегда готов выполнить задачи данные командованием и страной, нашу Россию не победит ни один враг.

Источник: Голос степи