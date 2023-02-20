Военнослужащий Мугаррам Изамутдинов поблагодарил дагестанцев за оказание гуманитарной помощи

Военнослужащий 177 отдельного полка морской пехоты второго батальона, старший прапорщик Мугаррам Изамутдинов принял участие в телемарафоне, организованном Народным фронтом России в рамках акции «Все для Победы».

Спасая мирных граждан, Мугаррам Изамутдинов вместе с сослуживцами попали под обстрел, в результате чего получил несколько ранений, но не покинул поле боя до завершения поставленной задачи. Изамутдинова доставили в Московский военный госпиталь, где он проходил лечение в течении двух месяцев. После чего, снова вернулся на территорию проведения спецоперации для дальнейшей службы. За особые отличия был представлен к офицерскому званию лейтенант.

Он рассказал о сложностях, с которыми сталкиваются мирные граждане на освобожденных территориях. «Мы с ребятами из Дагестана, видя в каком положении находятся люди на освобожденных территориях помогаем им чем можем, даем еду, тёплые вещи. Благодаря нашим землякам, которые регулярного отправляют гуманитарную помощь мы с бойцами ни один день не остались голодными. Нам всего хватает», — сказал Мугаррам Изамутдинов.

Источник: https://mirmol.ru/novosti/voennosluzhashhij-mugarram-izamutdinov-poblagodaril-dagestancev-za-okazanie-gumanitarnoj-pomoshhi/