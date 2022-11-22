Военнослужащий из Ногайского района награжден орденом Мужества

Уроженец села Нариман Ногайского района Дагестана Ренат Елманбетов в конце сентября награжден орденом Мужества за проявленные отвагу, мужество и совершенные подвиги во время боевых действий под Белогоровкой ЛНР.

В минувший понедельник наш герой прибыл к родителям. Его навестил глава Ногайского района Джамалутдин Эсиргепов, который поздравил родителей с возвращением сына, а также с высокой наградой страны.

— Ренат, ты для всех нас пример стойкости и мужества. Мы очень гордимся тобой. Большое спасибо твоей маме, Саниет Кадырбердиевне за воспитание сына – Героя, а также за выпуск нескольких поколений молодых ребят, которые в впоследствии работают во благо страны. Среди них и я, ваш ученик,- обратился он со словами благодарности к матери Рената, бывшей учительнице русского языка и литературы. А папа Рената Алимхан многие годы трудился зоотехником в родном совхозе.

Отметим, что наш герой участник парада Победы на Красной площади в городе Москве, а также он служил срочную службу в морской пехоте города Севастополя, участвовал в батальоне морской пехоты в учениях в составе военных кораблей Черноморского флота в Средиземном море.

Как сказал Ренат Елманбетов, для него примером мужества были его дяди и бабушка.

— Старший брат моего дедушки Елманбетов Юмагельди погиб в 1943 году погиб под Сталинградом. Я нашел о нем информацию в книге Памяти в Волгограде. А моя бабушка Толубаева Анике рыла окопы в годы Великой Отечественной войны под Гудермесом. Еще один мой дядя, старший брат отца Елманбетов Енали из Ейска, был капитаном дальнего плавания. В принципе он привил мне любовь к морю. Сейчас он на пенсии. А младший брат моего отца Елманбетов Мурзабий находился в рядах Советской Армии в Афганистане. Имеет правительственные награды за мужество во время службы.То есть,весь наш род в разных поколениях сталкивался с военными конфликтами, но мы не посрамили нашу фамилию. И я старался быть достойным их подвигов,- рассказал Ренат.

С начала июля по 1 октября Ренат находился в ЛНР на выполнении боевых задач в спецотряде «Ахмат». В одном из боев получил ранение.

А за совершенные подвиги под Белогоровкой Луганской Народной Республики Министерство обороны РФ наградило нашего земляка орденом Мужества.

Источник: Голос степи