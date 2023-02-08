Военнослужащий из Кайтагского района удостоился Медали Суворова

Уроженец села Карацан Кайтагского района, заместитель командира взвода Ибрагим Мирзаев награжден Медалью Суворова за личное мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества и государственных интересов РФ, в ходе проведения спецоперации на Украине.

Ибрагим Мирзаев служил в Нижегородской области в инженерно-саперной роте танковой дивизии в должности заместителя командира взвода заграждения. С первых дней участвует в СВО. В городе Изюм Харьковской области, находясь на исполнении, получил сильное ранение, после которого перенес операцию по восстановлению двигательных функций правой ноги и проходил длительную реабилитацию.

Как рассказал Ибрагим, штаб, в котором он находился, попал под фосфорный минометный обстрел.

«Ехали на КАМАЗе с командиром взвода на минирование осветительными минами по периметру штаба дивизии. Я был за рулем, рядом сидел командир взвода. Не доехав до места дислокации танковой дивизии, мы попали под фосфорный миномётный обстрел. Я успел моментально среагировать – резко остановился, вытолкнул с кабины командира и сам выпрыгнул. Не прошло и пяти секунд, машина приняла на себя все осколки. Если бы не успели покинуть машину, мы бы, скорее всего, погибли. Как оказался на земле, услышал хруст в колени, потом выяснилось, что ногу сломал. Сначала не понял ничего, с такой ногой еще 10 минут бегал – узнавал как дела у остальных, все целы или есть раненые. В такой суете на меня также попало несколько осколков, я перестал чувствовать ногу, была только сильная боль. Когда прекратился обстрел, всех раненых отвезли в военный госпиталь, оттуда вертолетом в Белгород, а на следующий день на самолете переправили в Москву. Два КАМАЗа сгорели, а мой – пробило осколками. К счастью, мы остались живы», — рассказал боец.

Доблестный поступок кайтагца, оказавшего помощь боевым товарищам, не остался не замеченным командованием. Указом Президента РФ Владимира Путина от 19 декабря 2022 года Ибрагим Мирзаев награжден Медалью Суворова.

После долгой реабилитации, Ибрагима ждет еще одна операция и еще один восстановительный период, после которого он надеется вернуться в строй, к своим братьям, чтобы вместе с ними защищать Родину.