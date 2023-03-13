Военнослужащий из Кайтагского района награжден Орденом Мужества

Уроженец села Шиляги Кайтагского района Ислам Курбанов награжден Орденом Мужества за образцовое выполнение боевых задач в ходе специальной военной операции на территории Украины.

Ислам Курбанов — профессиональный военный. Служил по контракту в городе Саратове. С 2019 по 2020 годы находился в Сирии, где воевал на стороне правительственных сил против террористических организаций. За время пребывания в Арабской Республике показал высокий уровень профессиональной подготовки.

С 24 февраля 2022 года Ислам Курбанов принимает участие в специальной военной операции на Украине, где выполняет сложные задачи на особо опасной местности. За боевые заслуги он награжден Орденом Мужества.

Храбрые поступки, совершаемые кайтагцами, достойны наилучших похвал и вызывают гордость не только у земляков, но и у всех дагестанцев и россиян. В ходе спецоперации наши ребята с честью выполняют свой долг по защите Родины, осознавая, что каждый гражданин несет ответственность за будущее страны. Несмотря на то, что наше Отечество подвергается давлению со стороны объединенного Запада, мы можем быть уверены, что Россия находится под надежной защитой ее верных сыновей.