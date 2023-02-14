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Военнослужащий из Кайтагского района Арсен Маликов награжден медалью «За разминирование»

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Уроженец села Рука Кайтагского района, старший сержант Арсен Маликов, проходящий службу в инженерно-саперной роте Нацгвардии в зоне проведения спецоперации на Украине, награжден медалью «За разминирование».

Арсен Маликов уже девятый год служит по контракту в городе Грозный Чеченской Республики. 25 февраля прошлого года был командирован на Украину, где пробыл до 29 января 2023 года. Свою награду военнослужащий заслужил в ходе военной операции в городе Токмак Запорожской области.

«Я служу сапером, и вместе с другими ребятами, мы прочищаем территорию от мин, оставленных врагом при отступлении. Тут нужно работать «без права на ошибку», очень аккуратно и без страха. Любой неверный шаг или резкое движение имеют смертельную опасность. В конце мая прошлого года в херсонском направлении я разминировал неразорвавшийся снаряд, который прилетел на склад с боеприпасами. За это был награжден медалью «За разминирование», которую вручили мне 23 января 2023 года по Указу директора Росгвардии», — рассказал сапер.

В данное время Арсен Маликов находится в Чеченской Республике и через неделю планирует посетить Кайтагский район, где он родился и вырос.

«Неделю назад я вернулся из зоны проведения СВО. В 2022 году я был в отпуске летом, но меня вызвали на службу до окончания отпуска. Те оставшиеся отпускные дни, мне дали сейчас, поэтому я приехал. Как закончатся мои выходные, обязательно вернусь на службу, к ребятам, своим боевым товарищам и братьям», — пообещал Арсен Маликов.

В заключение, он подчеркнул, что особенно в последние месяцы Российская Армия успешно продвигается, освобождая всю территорию Украины от засевших там неонацистов.

«Я верю, что мы обязательно победим! Иначе и быть не может! Бойцы настроены побеждать, идут вперед за Родину, и уверены, что Победа будет за нами!» — заключил он.

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