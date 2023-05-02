Военнослужащий из Бабаюртовского района награждён Золотой звездой «Народный герой Дагестана»

Военнослужащий из Бабаюртовского района 23-летний Ольмес Шабазов, за выдающиеся заслуги перед многонациональным народом Дагестана, награжден государственной наградой — Золотой звездой «Народный герой Дагестана».

С 24 февраля прошлого года боевой офицер Гвардии Лейтенант ВС РФ Ольмес Шабазов принимает участие в проведение спецоперации. Активно участвовал в боях в должности командира мотострелковой роты.

В одном из ожесточённых боёв Ольмес Шабазов сумел спасти боле 15 тяжелораненных солдат, выводя их из-под миномётного обстрела и оказывая им первую помощь, после чего он и раненные солдаты были доставлены в медицинский пункт.