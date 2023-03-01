Военнослужащий из Бабаюртовского района награжден медалью «За боевую доблесть» II степени

Военнослужащий из села Герменчик Бабаюртовского района Алиболат Бамматов, за доблесть и отвагу, проявленную в процессе выполнения своих служебных обязанностей, награжден медалью Министерства Обороны Российской Федерации «За боевую доблесть» II степени.

Алиболат Бамматов – профессиональный военный, два года назад подписал контракт и проходил службу по контракту. В феврале 2022 года Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В тот же день с боевыми товарищами Алиболат Бамматов приступил к выполнению поставленных задач Верховным Главнокомандующим на территории Донбасса и Украины.

За плечами 30-летнего военнослужащего освобождение городов и деревень Донбасса от укронацистов и сатанистов, и он с гордостью продолжает славный путь наших дедов и прадедов в борьбе с фашизмом.

Дома у бойца жена и трое дочерей, и ждут они возвращения домой своего героя с победой, живым и невредимым.

В зоне специальной военной операции проходят службу около 200 жителей Бабаюртовского района. Десятки из них награждены орденами и медалями.