Военнослужащий Эльдар Аджибаев: «Все во благо мирной жизни»

У ногайцев есть очень много хороших пословиц и поговорок. Действительно, вникая в смысл каждого из них, делаем выводы: все они сказаны к месту и актуальны во все времена. К слову, «Отец для сыновей, мать для дочерей – пример для подражания». Отец – глава семьи не только у нашего народа, но и все кавказские семьи считали и считают во все времена его главным, а его слово – «закон».

В основном сыновья в семье стараются быть похожими, да и не только желание, может это на генном уровне, они идут по стопам отцов. Так поступил и Эльдар Аджибаев. Он выбрал профессию военнослужащего, как и его отец Руслан, который много лет проработал в военной части в одном из районов Дагестана.

Эльдар после школы имени А-Х.Джанибекова поступил и окончил сначала махачкалинский автодорожный колледж, потом и ВУЗ по данному профилю. После, как и полагается настоящему защитнику, служба в рядах Российской Армии. Эльдар служил в Калинградской области в одном из секретных военных частей, там ему было поручено очень ответственная работа, он ввел военные счета. Выполнял свои обязанности на высшем уровне, начальство было им довольно. После выполнения своих обязанностей, он начал военную деятельность в той части, где работал отец Руслан. В начале военной службы отец был хорошим наставником для сына. Начало пути для Эльдара был неплохим, да и он сам очень мужественный и ответственный работник, сразу вошел в дело.

Сегодня Эльдар находится на территории Луганской области, на защите рубежей Российской Федерации. Участие в военной специальной операции для него началась в мае 2022 года.

По словам Эльдара, в прошлом году он участвовал в СВО с мая по июль, потом с сентября по ноябрь, в этом году он для исполнения боевых задач на территории СВО поехал в феврале и находится там по сей день.

–Работа не их легких, можно ожидать опасностей со всех сторон, но это моя работа, я сам осознанно выбрал эту профессию и сделаю все возможное и зависимое от меня во благо мирной жизни, – говорит Эльдар по телефону, находясь на территории, где идет специальная военная операция.

Сегодня Эльдар приказом Министерства обороны Российской Федерации награжден медалью «За воинскую доблесть». Эта ведомственная медаль Министерства обороны Российской Федерации, учреждённая приказом Министра обороны Российской Федерации от 22 декабря 1999 года.

Источник: Голос степи