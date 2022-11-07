Герои Z

Военнослужащие из Новолакского района показывают слаженную боевую подготовку

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У Шамиля Баймурадова позывной «Зевс». С первых дней отправки в зону СВО показывает слаженную боевую подготовку и высокий патриотизм. Как только он получил повестку, сразу отправился в Военкомат и мобилизовался.

Родился Шамиль в 1995 году. Отличник Новолакской СОШ №1. После школы поступил в Воронежский институт ГПС МЧС России. Служил в армии. Женат, имеет двоих детей.

Гаджиабдулла Габиев из Новолакского района передает салам своим землякам с фронта.

Он из села Новолакское Новолакского района. Парень мобилизовался одним из первых.

Гаджиабдулла родился в 1985 году. Окончив школу, пошел служить в железнодорожных войсках в городе Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края.

Он передает салам своим землякам с фронта, где защищает мирное население Донбасса.

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