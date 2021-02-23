Общество

Военнослужащие Ботлихского гарнизона продемонстрировали торжественное построение ко Дню защитника Отечества

Оставить комментарий

Торжественное построение гарнизона военной части, расположенной в Ботлихе, состоялось в честь Дня защитника Отечества с участием главы муниципалитета Руслана Гамзатова и командира части N25908 полковника Яна Оленина.

Командир гарнизона от себя лично и от Министерства обороны РФ поздравил личный состав с праздником, к поздравлениям присоединился и глава района.

В завершение торжественного сбора Ян Оленин вручил военнослужащим части почётные грамоты и благодарственные письма за образцовое исполнение воинской службы, самоотверженность и верность Отечеству.

Также читают:

Минкомсвязь РД объявляет о начале республиканского...
Проводятся профилактические беседы
Об отключении воды можно сообщить по телефону 112
Кар акьутис идже хьасе

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *