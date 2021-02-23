Военнослужащие Ботлихского гарнизона продемонстрировали торжественное построение ко Дню защитника Отечества

Торжественное построение гарнизона военной части, расположенной в Ботлихе, состоялось в честь Дня защитника Отечества с участием главы муниципалитета Руслана Гамзатова и командира части N25908 полковника Яна Оленина.

Командир гарнизона от себя лично и от Министерства обороны РФ поздравил личный состав с праздником, к поздравлениям присоединился и глава района.

В завершение торжественного сбора Ян Оленин вручил военнослужащим части почётные грамоты и благодарственные письма за образцовое исполнение воинской службы, самоотверженность и верность Отечеству.