Военно-патриотический парад ко Дню защитника Отечества прошел в Каспийске

Военно-патриотический парад, посвящённый Дню защитника Отечества, состоялся на центральной площади Каспийска. С праздником каспийчан поздравили Глава города Борис Гонцов, председатель Комитета Народного Собрания РД по образованию и науке Елена Павлюченко, председатель Совета имамов Шамиль Багандалиев и начальник ОМВД по Каспийску Багавудин Багавудинов.

«Поздравляю всех с Днём защитника Отечества! В этот день мы отдаем дань уважения и выражаем благодарность тем, кто посвятил свою жизнь долгу служить и защищать Родину, а также всем тем, кто в мирное время живет и трудится ради ее процветания. Очень приятно видеть сегодня детей, которые осваивают военные науки и дают клятвы на верное служение Отечеству. От всей души желаю всем крепкого здоровья и благополучия, верных соратников, успехов в делах и всего самого доброго!»,- обратился к жителям Глава Каспийска Борис Гонцов.

Чтобы отпраздновать День защитника Отечества, на центральной площади собрались сотни каспийчан, учащихся школ, ссузов и воспитанников патриотических отрядов. Для них администрация города организовала тематические площадки.

Детская художественная школа города представила выставки рисунков учащихся, а Центральная библиотечная сеть им. Ф. Алиевой подготовило книжную выставку и выступления поэтов. Жители также могли присоединиться к мастер-классу по сборке и разбору автомата, к поэтическому марафону «Открытый микрофон» и поиску кинологической службой запрещенных веществ.

Свой спецтранспорт, военную и специализированную технику представили главное управление МЧС России по Дагестану, ОМВД России по городу Каспийску и дагестанский центр медицины катастроф. Все желающие — и дети, и взрослые имели возможность ознакомиться с продукцией оборонного завода «Дагдизель», а также моделей авиа и судомоделирования от центра детского технического творчества.

Прямо на площади была организована военно-полевая кухня, где всех желающих угощали солдатской кашей.