Военно-морской флот Минобороны РФ побывал на Кизлярском оборонном предприятии

Дагестан посетила делегация военно-морского флота Минобороны РФ. В рамках визита гости были приглашены на ОАО «Концерн КЭМЗ». Делегацию сопровождал руководитель патриотического движения «Бессмертный полк» Эльдар Кадиев.

Гендиректор концерна продемонстрировал представителям Минобороны участки с высокотехнологичным оборудованием, завод по производству энергоэкономичных ламп, цех по сборке многоцелевых самолётов и вертолётов, среди которых и МАИ-411.

Гендиректор сообщил, что в предыдущем году концерн построил самую высокогорную взлетно-посадочную полосу в Шамильском районе, провели ремонт взлетно-посадочной полосы в селе Голотль. Поделился он также и другими важными достижениями концерна.

Ибрагим Ахматов по дагестснской традиции гостей не отпустил без памятных подарков с логотипом завода.

Дале представители Минобороны РФ побывали в соборе св.Георгия Победоносца, возложили цветы к месту гибели прихожан.