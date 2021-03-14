Экономика

Военно-морской флот Минобороны РФ побывал на Кизлярском оборонном предприятии

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Дагестан посетила делегация военно-морского флота Минобороны РФ. В рамках визита гости были приглашены на ОАО «Концерн КЭМЗ». Делегацию сопровождал руководитель патриотического движения «Бессмертный полк» Эльдар Кадиев.

Гендиректор концерна продемонстрировал представителям Минобороны участки с высокотехнологичным оборудованием, завод по производству энергоэкономичных ламп, цех по сборке многоцелевых самолётов и вертолётов, среди которых и МАИ-411.

Гендиректор сообщил, что в предыдущем году концерн построил самую высокогорную взлетно-посадочную полосу в Шамильском районе, провели ремонт взлетно-посадочной полосы в селе Голотль. Поделился он также и другими важными достижениями концерна.

Ибрагим Ахматов по дагестснской традиции гостей не отпустил без памятных подарков с логотипом завода.

Дале представители Минобороны РФ побывали в соборе св.Георгия Победоносца, возложили цветы к месту гибели прихожан.

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