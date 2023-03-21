Военная служба по контракту – твой выбор!

Это возможность осознанно и профессионально выполнить свою конституционную обязанность и долг по защите Родины. И в этом ее главное отличие от военной службы по призыву: военнослужащий по контракту – это добровольный защитник Родины!

От призывников, по сути, требуется только одно – добросовестно овладеть необходимыми знаниями и практическими навыками по конкретной военной специальности, чтобы потом, после увольнения в запас, занять определенное место в рядах мобилизационного резерва страны. Поэтому, в подавляющем большинстве, они проходят военную службу на должностях рядового состава.

Поступая на военную службу по контракту, вы выбираете стабильность, широкие возможности для самореализации, достойный уровень жизни и высокий социальный статус.

Контрактники – это профессионалы!

Их подготовка ведется системно и целенаправленно по определенному профилю, адаптированному к специальностям, в последующем востребованным в том числе в народном хозяйстве. Для них предусмотрены повышение квалификации и прохождение профессиональной переподготовки. Поэтому в большинстве для них установлены должности младших командиров (сержантов и старшин), а также специалистов, связанных с эксплуатацией сложного вооружения и военной техники.