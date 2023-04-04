Военком Тарумовского и Ногайского районов РД Александр Мельников: «Задачи по весеннему призыву мы постараемся выполнить на 100 процентов»

Сегодня, 4 апреля, на очередном аппаратном совещании в администрации Ногайского района были обсуждены вопросы весенней призывной кампании, итоги ХХ и ХХI сессий Народного Собрания РД и отчет работы отдела по земельному контролю районной администрации. На совещании приняли участие главы сельских поселений, руководители республиканских и районных учреждений, а также представители общественных организаций. Вел мероприятие глава Ногайского района Джамалутдин Эсиргепов.

Выступивший по первому вопросу повестки дня совещания военный комиссар Тарумовского и Ногайского районов РД Александр Мельников отметил, что план прошедшего осеннего призыва военкоматом выполнен на 100 %, в Вооруженные силы РФ отправлены 98 человек вместо 90.

Сегодня военкомат уже работает согласно Указу Президента России от 30 марта по выполнению заданий весенней призывной кампании 2023 года. По его словам, отныне с теми, кто не явился по повестке для прохождения медкомиссии в военкомат будут заниматься сотрудники МВД. Мельников заверил, что военкомат выполнит поставленную перед ним задачу по призыву и отправке в ряды армии граждан достигших призывного возраста.

– В эту призывную кампанию будут призываться граждане, как и обычно с 18 до 27 лет. Со следующего года верхний предел призывного возраста будет увеличен до 30 лет. Но и призываться молодые люди с 2024 года будут уже с 19 лет и так плавно из года в год нижняя планка призывного возраста достигнет 21 года. Наши призывники пока еще будут служить 1 год. Но рассматривается вопрос об увеличении срока службы, как и раньше до 2-х лет. Однако, как бы там не было, призванные на срочную военную службу не будут направляться в зону боевых действий СВО, – заявил А.Мельников.

В Ногайском районе работа по призыву начнется, по словам военкома, с 10 апреля сего года. С этого дня молодые ребята будут вызываться для прохождения медицинской комиссии. Только после этого будут решать кого отправлять на службу, а кому по состоянию здоровья или по семейным обстоятельствам давать отсрочку. Мельников назвал 3 причины по которым можно будет получить отсрочку от призыва. Он также назвал 4 категории годности к службе для призывников.

По словам военкома, сегодня численность Вооруженных сил страны насчитывает 1 миллион 100 тысяч человек, она должна достигнуть 1 миллиона 500 тысяч человек. Необходимые 400 тысяч человек будут набирать по контракту. На этот год по Тарумовскому и Ногайскому межрайонному военкомату по контракту на военную службу, согласно плана, надо набрать 135 человек.

Александр Мельников ответил на заданные ему вопросы.

На совещании также выступили депутат НС РД Мурзадин Авезов, начальник отдела по земельному контролю Ногайской районной администрации Алимурза Менглиязов, глава муниципалитета Джамалутдин Эсиргепов.

Отметим, что редакция газеты «Голос степи» совместно с отделом по земельному контролю готовит отдельную статью по наболевшим экологическим вопросам, периодически возникающим на территории Ногайского района.

Источник: Голос степи