Военком Кайтагского и Дахадаевского районов дал разъяснения по вопросу мобилизации

В связи с объявленной в России частичной мобилизацией, военный комиссар Кайтагского и Дахадаевского районов Умар Саидов дал разъяснения по этому вопросу.

Первым делом он отметил, что в данное время призыву на военную службу подлежат граждане в возрасте до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет и старшие офицеры до 55 лет.

«В первую очередь мобилизация затрагивает граждан, отслуживших в рядах Российской Армии, имеющих боевой опыт и военную специальность, такую как: стрелок, танкист, артиллерист, водитель-механик и тд.», — сказал он.

Говоря об отсрочке от призыва, военком завил, что ее получат следующие категории граждан:

— временно негодные к службе по состоянию здоровья;

— занятые уходом за родителями, близким родственником, если отсутствуют другие лица, обязанные по закону содержать вышеуказанных родных;

— опекуны несовершеннолетнего брата или сестры, при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан;

— воспитывающие без матери детей (одного и более) до 16 лет;

— имеющие на иждивении четырех и более детей до 16 лет;

— имеющие жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель и трех детей до 16 лет;

— забронированные граждане в порядке, определенном Правительством РФ.

Умар Саидов обратил внимание на то, что мобилизованные ребята будут отправлены в зону СВО только после прохождения боевого слаживания.

«Подчеркну, что только после подготовки в воинских частях подразделения, укомплектованные мобилизованными гражданами и добровольцами, приступят к выполнению задач по контролю и обороне освобожденных территорий», — пояснил военком.

Затем он затронул вопрос денежного содержания, попавших под частичную мобилизацию кайтагцев, заявив, что им будет присвоен статус военнослужащих, проходящих службу по контракту, в связи, с чем их оклад будет соответствовать данному статусу. Кроме того, для мобилизованных граждан будут предусмотрены те же льготы, что и для военных по контракту.

В завершение своего выступления военный комиссар отметил важность проведения частичной мобилизации, как меры для защиты суверенитета и целостности России, а также обеспечения безопасности народа на освобожденных территориях.

Он призвал кайтагцев проявлять сознательность и после получения повестки вовремя являться в военкомат, так как за неявку по повестке, граждане будут привлекаться к административной и уголовной ответственности.

«Дорогие кайтагцы, мы должны заботиться о своей стране. Именно так поступают настоящие патриоты. В годы Великой Отечественной войны наши деды и прадеды самоотверженно защищали свою Отчизну. Даже перед лицом смерти бойцы не отступали, а боролись за мирное будущее своего народа, нас с вами, дорогие друзья. И сегодня, когда над нашей Родиной нависла очередная угроза, кто, как не мы, потомки победителей, встанем на защиту нашего государства и подадим пример безграничной преданности и любви к своей Родине подрастающему поколению», — заключил Умар Саидов.