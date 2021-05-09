Водоснабжение в муниципалитетах Дагестана проинспектировал Батыр Эмеев

Первый зампредседателя Правительства Дагестана Батыр Эмеев посетил Южно-Сухокумск, Бабаюртовский район и Кизляр для оценки ситуации с водоснабжением и водоотведением.

По итогу визита и инспекции Кизляр оказался на первом месте по уровню развития коммуникаций водоснабжения, хоть и требуются некоторые доработки, которые уже находятся в процессе решения.

В то же время в Южно-Сухокумске имеется ряд проблем, наиболее актуальные из которых: необходимость строительства канализационных очистных сооружений, которые должны были быть построены ещё в 2012 году в рамках проекта «Чистая вода». Батыр Эмеев остался крайне недоволен существующим положением дел и поручил руководству района разработать проект канализационных очистных сооружений и представить все документы: результаты экспертизы, акты приёмки и т.д.

В то же время в Южно-Сухокумске ощущается недостаток воды, особенно в летний период. Объясняется это тем, что те артезианские скважины, за счет которых город обеспечивается водой, недостаточно. Требуется бурение дополнительных скважин, возведение резервуара, реконструкция очистных сооружений. По факту выявленных проблем отданы соответствующие поручения.

Также Батыр Эмеев оценил строительство водовода в село Бабаюрт «Кизилюрт-Бабаюрт». Строительные работы на объекте завершены, ожидается получение заключения экспертизы по водоводу и сетей водоснабжения внутри посёлка.

Для обеспечения бесперебойной подачи воды в село предстоит бурение трех скважин, строительство насосных станций, заменить водосети.