Экономика

Водители, занятые в сфере пассажироперевозок, рады перспективе строительства дороги в объезд Хасавюрта

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Строительство начнется в ближайшее время.

Из новостей КИВ, в которой принимает участие делегация республики, возглавляемая Главой Дагестана Сергеем Меликовым, стало известно о строительстве дорожных обходов нескольких городов, в том числе и города Хасавюрта.

Казбековские водители, занятые в сфере пассажироперевозок, и простые автолюбители с воодушевлением восприняли эту новость. Так, водитель микроавтобуса Тагир Усманов подчеркнул, что заезд транзитом в город Хасавюрт занимает у водителя и пассажиров ежедневно минимум 20 минут времени только в одну сторону, а в часы-пик это время увеличивается до 40 минут. Таким новостям очень рады и водители, и пассажиры, потому что для всех очень важно потратить эти минуты жизни на другие дела.

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