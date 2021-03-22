Вода в Избербаш может быть подана сегодня

21 марта в город Избербаш с рабочим визитом выехал Абдулпатах Амирханов, председатель Правительства РД. Одним из главных вопросов его визита явился вопрос возобновления подачи воды горожанам.

Напомним, из-за обильных осадков шлюз, ведущий воду в озеро Рыбье, откуда подаётся вода, и загрязнения КОР забился. Уровень воды в озере упал. Жители города обеспечиваются подвозной водой. Для это действует 20 водовозов.

В процессе обсуждения предпринятых и предпринимаемых мер по устранению проблем водоснабжения, глава Избербаша Магомед Исаев прогнозировал возобновление подачи воды в понедельник при благоприятных погодных условиях.