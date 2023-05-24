Общество

Во втором чтении сессия приняла проект закона о дополнительных мерах социальной поддержки мобилизованных, добровольцев и членов их семей

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Как сообщил председатель профильного Комитета Артур Исрапилов, законопроект предусматривает компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг в размере 50 процентов, а также расходов на уплату взносов на капремонт. Также членам их семей будет оказываться содействие в трудоустройстве, устанавливается 10%-ная квота на обучение в профессиональных образовательных организациях, внеочередное предоставление мест в государственных и муниципальных дошкольных организациях, бесплатное одноразовое горячее питание в дни учебных занятий

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