Во всемирно известном журнале Nature опубликована оценка вакцины «Спутник V»

Международное издание Nature выпустила статью о качестве российской противоковидной вакцины «Спутник-V». Издание опубликовало данные об использовании вакцины за рубежом и выдвинуло предположения о том, почему её не хотят одобрить ВОЗ и ЕМА.

Автор статьи Бьянка Ногради подчёркивает, что данные об эффективности растут, статистика позволяет говорить о том, что она безопасна и решает поставленную задачу.

По её мнению, основное недоверие к препарату вызвала ранняя регистрация вакцины в России: вакцину зарегистрировали до её испытания на людях. Однако, как сообщает Ногради, все сомнения были сняты по факту результатов вакцинации и благодаря данным, предоставленным разработчиками — учёными Центра им.Гамалеи.

На данный момент публично опубликованы результаты применения «Спутника-V» в первую, вторую и третью фазы. Пусть позже, но все же появились и данные исследований других стран.

Так, по данным ОАЭ, где препарат был применён относительно 81 тысячи человек, эффективность доказана на 97,8% при симптоматическом течении COVID-19 и на 100% при тяжёлом течении болезни.

К тому же «Спутник V» показал безопасность относительно вакцины иностранного происхождения: он не вызывает тромбов. Об этом также сообщает Nature.

По мнению Ногради, применение вакцины в 67 странах не может не обнаружить серьёзных побочных последствий, в случае их возникновения.