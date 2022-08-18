Экономика

Во Владимире обсудили вопросы развития внутреннего туризма и индустрии гостеприимства

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В городе Владимир состоялось совещание по развитию внутреннего туризма. Спикером совещания выступил Помощник Президента, Секретарь Государственного Совета Игорь Левитин.

В рамках совещания участники рассмотрели развитие туризма на примере Владимирской области, а также представители регионов страны и бизнеса рассказали о региональных практиках по поддержке бизнес-проектов в сфере туризма. Предложения, которые были озвучены в ходе совещания, будут учтены в ходе подготовки к заседанию Президиума Госсовета РФ.

В совещании в числе руководителей регионов России принял участие и Сергей Меликов.

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