Сегодня, 15 июня, в городе Владикавказе состоялся ежегодный семинар-совещание, на котором были рассмотрены практика и задачи органов исполнительной власти субъектов РФ по реализации в округе Стратегии национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года.

От Республики Дагестан в ежегодном семинаре-совещании приняли участие руководитель Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан Алексей Гасанов и министр по национальной политике и делам религий Республики Дагестан Энрик Муслимов.

Мероприятие прошло в Доме Правительства Северной Осетии.

Вопросы повестки обсудили заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Куренной, заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Станислав Бедкин, начальник Департамента национальной политики Управления Президента РФ по внутренней политике Татьяна Вагина, представители федеральных органов исполнительной власти, духовенства, а также должностные лица региональных органов власти, отвечающие за реализацию государственной национальной политики в субъектах СКФО, эксперты.