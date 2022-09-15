В 10-ый раз Ставропольская городская молодёжная организация народов Дагестана в Ставропольском крае им. Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова проводит акцию массовой добровольной и безвозмездной сдачи крови в рамках мероприятий международного Дня молодого донора.

В прошлом на Ставрополье она проходила под лозунгом «Мы не проливаем кровь — мы ею делимся!». В этот раз по инициативе совета молодёжной организации акция наполнилась новым смыслом, продиктованным обстоятельствами специальной военной операции на Украине: «Во имя Победы, чем сможем – поможем! Работайте, братья!».

Выступая перед молодёжным активом – организатором акции, Представитель Республики Дагестан в Ставропольском крае А. Омаров сообщил что инициатива молодёжи поддержана руководством Ставропольского края и Республики Дагестан, молодёжным этническим советом Ставропольского края, ректоратом и студенческим советом Ставропольского государственного медицинского университета, студенчеством ряда ВУЗов края, молодёжными структурами этнокультурных организаций края.

Кроме того, акцию уже сегодня поддержала молодежь Осетии, Дагестана, Хабаровского края и ряда других регионов России. Уже родилось предложение объявить акцию всероссийской и долгосрочной, призвать к участию в акции молодёжные организации из других регионов, предложить молодёжным парламентам при законодательных органах субъектов Российской Федерации, молодёжным правительствам при исполнительных органах власти взять на себя функции координаторов этой общественной инициативы.