Во дворах многоквартирных домов Махачкалы размещены мобильные пункты вакцинации

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией Администрацией г. Махачкалы совместно с Министерством здравоохранения Республики Дагестан организована работа по размещению мобильных пунктов вакцинации во дворах многоквартирных домов. Мобильные пункты будут расположены по следующим адресам:— 18.01.22- ул. М. Гаджиева, д. 160пр-кт Расула Гамзатова 2

— 19.01.22- ул. М. Гаджиева, д. 192, пр-кт Ахмет-Хана Султана, 2

— 20.01.22- ул. А. Шахбанова, д. 10 ул. Гайдара Гаджиева 1-6

— 21.01.22- ул. Каммаева, д. 13 пр-кт. Имама Шамиля, 18

— 24.01.22- по-кт А. Акушинского, д. 28 пр-кт. Имама Шамиля, 36

— 25.01.22- ул. Вузовское озеро, д. 21 пр-кт. Имама Шамиля, 2

— 26.01.22- ул. Г. Алибегова, д. 80-А пр-кт. Имама Шамиля, 2-6

— 27.01.2022- пр-кт А. Акушинского, 84ул. Абдулхакима Исмаилова, 80

— 28.01.22 — ул. Абдулхакима Исмаилова, 76

— 31.01.22 — ул.Абдулхакима Исмаилова, 62

— 01.02.22 — ул.Оскара,12

— 02.02.22-ул. Дахадаева, 22.