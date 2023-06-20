Внуки полковника МВД, погибшего от рук террористов в Кизляре, купили бронежилет для бойцов СВО

Братья Мурад и Амир Зугуновы приобрели на личные сбережения бронежилет повышенной прочности 6 класса и передали его военнослужащим разведывательно-штурмового подразделения. По словам руководителя регионального движения «Бессмертный полк», начальника городского штаба «Юнармии» Эльдара Кадиева, юнармейцы не первый раз совершают патриотические поступки. «Мурад Зугунов юнармеец гвардейского профильного отряда «Юный Десантник». Он не раз совершал патриотические поступки. Наш юнармеец отличается ответственностью, проявляя и оказывая всестороннюю помощь и поддержку нашим военнослужащим, подразделениям специального назначения, участвующим в зоне специальной военной операции. Хотим выразить огромную благодарность родителям за правильное и достойное воспитание детей», — сказал Кадиев. Сам Мурад Зугунов не считает, что совершил особый поступок: «Пока наши военные проливают свою кровь, защищая Родину, мы все от мала до велика должны поддерживать их, помогать всем, чем можем. Это тоже наш гражданский долг перед нашими бойцами на передовой, перед Родиной, которая в опасности. Только вместе мы победим натовского дракона». Школьник рассказал, как 31 марта 2010 года от рук террористов погиб его дедушка-полковник полиции Виталий Николаевич Ведерников, награжденный многими ведомственными наградами и орденом Мужества (посмертно). «И сегодня нацисты, фашисты совершают террористические акты, убивая мирных людей. Они взрывают мосты, гидроэлектростанции, взрывают дома, расстреливают детей, женщин и стариков. Разве они люди и у них есть право жить на земле? После тех зверств, которые они совершают, у них нет права называться людьми», — считает Мурад Зугунов. В планах юнармейца продолжить офицерскую династию семьи и пойти по стопам своего отца, матери и своего легендарного дедушки, погибшего от рук беспощадных террористов. «Мы очень гордимся, что Мурад Зугунов является нашим юнармейцем. Он не раз показывал высокие результаты как в учебе, так и в военно-прикладных видах спорта, прославив наш город, нашу республику в Крыму, участвуя в международном лагере по военно-патриотической подготовке», — рассказал Эльдар Кадиев.

Источник: Мирмол