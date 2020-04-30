Вниманию работающих (застрахованных) лиц возраста 65 лет и старше (дата рождения 20 апреля 1955 года и ранее)

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 16.04.2020 № 517 «О внесении изменений во Временные правила оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше» и от 1 апреля 2020 г. № 402 «Об утверждении Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше» Вам следует сообщить работодателю способом, исключающим личное присутствие (по телефону, СМС, электронной почте и т.д.), о Вашем намерении получить электронный больничный лист на период нахождения на карантине с 20 апреля по 30 апреля 2020 года.

Электронный листок нетрудоспособности будет оформлен Вам на основании сведений, переданных Вашим работодателем в Фонд социального страхования Российской Федерации (далее – Фонд), без посещения медицинской организации. На основании этих же сведений Фонд назначит и выплатит пособие по временной нетрудоспособности за период нахождения на карантине.

В целях минимизации риска заражения новым коронавирусом и недопущения распространения указанного вируса на территории Российской Федерации, Вам необходимо на период действия электронного листка нетрудоспособности соблюдать карантинный режим, не покидать места пребывания (дом, квартира), соблюдать режим изоляции

Нарушение режима карантина влечет установленную законодательством Российской Федерации административную и уголовную ответственность.

Вы можете уточнить информацию о сумме назначенного им пособия и сведения о своих электронных листках нетрудоспособности посредством электронного кабинета застрахованного, расположенного в сети «Интернет» по адресу: https://lk.fss.ru/recipient Для входа в Личный кабинет используется логин и пароль, необходимый для входа на Единый портал государственных и муниципальных услуг.