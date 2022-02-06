Внимание — «омикрон»!

Количество больных коронавирусом в Агульском районе не уменьшается. В этом году, к имеющимся разновидностям вируса «СOVID», добавился штамм «омикрон». В отличие от других штаммов среди заболевших этой болезнью преобладают молодые люди и дети.

Люди пожилого возраста переносят эту болезнь намного легче, чем молодые. Среди тяжелобольных много в возрасте 35-45 лет. Люди уже осознают, что вакцинация является самым эффективным способом обезопасить себя и своих близких.

Видя все это, много наших земляков идут на ревакцинацию. Даже те, кто вначале сомневались в эффективности вакцины, проходят иммунизацию. Недавно второй этап иммунизации прошла санитарка районной больницы Байрамова Джимилат Османовна. Она призналась, что первая прививка прошла у нее очень болезненно. Почти неделю она чувствовала себя дискомфортно. После второй прививки она чувствует себя намного лучше.

«Есть, конечно легкое головокружение, учащение пульса, повышение температуры, боль в месте укола. Но в основном, я чувствую себя хорошо. Это все ерунда, по сравнению с тем, что мне приходится здесь видеть. Как тяжело переносят эту болезнь люди у нас в больнице», — говорит она.

«Я советую вам всем пройти вакцинацию, так как я вижу, как много тяжелобольных приходят в последнее время в больницу. Среди которых очень много молодых людей. Берегите себя и всех вас окружающих людей», — советует всем Джимилат Байрамова.

Нафият Шамсудинова