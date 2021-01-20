Внимание, конкурс!

Союз журналистов России начал прием заявок на Конкурс на лучшее журналистское произведение 2021 года. К участию принимаются работы, размещенные в интернете с 1 июня 2020 года по 1 июня 2021. Победителям присваивается звание «Победитель Всероссийского конкурса на лучшее журналистское произведение 2021 года», а также вручается Диплом специального образца, утвержденный СЖР. И все это состоится на крутейшем медиафоруме страны «Вся Россия 2021», который пройдет в сентябре в Сочи. Вы уже придумали и/или опубликовали свою лучшую статью? Знакомьтесь с подробными условиями и отправляйте заявку на наш электронный адрес konkurs-best2021-ruj@mail.ru.

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