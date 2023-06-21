Внедрение в России исламского банкинга укрепит сотрудничество с мусульманскими странами

Такое мнение озвучил Глава Дагестана Сергей Меликов в беседе с корреспондентом РИА «Новости».

«С точки зрения исламского банкинга Дагестан – это наиболее перспективный регион, который выступает важнейшей частью транспортного коридора «Север-Юг». Думаю, в целом исламский банкинг является своего рода фундаментом и сигналом для того, чтобы наше взаимодействие с мусульманскими странами вышло на новый уровень», – сказал Сергей Меликов.

В прошлом году Госдума приняла в первом чтении проект о пилотной реализации исламского банкинга. Эксперимент продлится два года в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане. Согласно исламским принципам финансирования, запрещено взимать вознаграждение в виде ссудного процента, финансировать деятельность, связанную, в частности, с производством табачной, алкогольной продукции, оружия, боеприпасов и торговлей перечисленными товарами и продуктами.