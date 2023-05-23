Внедрение стандартов «халяль» при развитии животноводства может стать прорывным для экономики Дагестана

Об этом заявил глава региона Сергей Меликов, комментируя итоги XXIII Российской выставки племенных овец и коз.

По словам главы республики, о перспективах свидетельствует внимание, которое было уделено этому направлению на площадке форума в Казани.

Экспорт такой продукции возможен в страны Центральной Азии. Этот вопрос, отметил Сергей Меликов, обсуждался на заседании Совета глав субъектов Российской Федерации при МИД России.

Саму выставку руководитель республики оценил высоко и поблагодарил организаторов за подготовку мероприятия.