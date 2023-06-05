Власти Новолакского района выполнили просьбу вдовы участника спецоперации асфальтировать дорогу к дому

В эти дни в Новолакском районе начаты работы по асфальтированию дорог в рамках регионального проекта «Мой Дагестан – мои дороги».

В районном центре, в селе Новолакское, в проект включили и участок дороги по улице Айгунова, ведущий к дому погибшего участника спецоперации Балаева Вахмурада.

Ранее супруга погибшего обратилась к и.о. муниципалитета Сулейману Рамазанову с просьбой асфальтировать дорогу, так как в дождливую погоду образовываются лужи и порой невозможно пробраться к дому. Данная просьба руководством муниципалитета была оперативна взята на контроль.

Здесь проведены работы по выравниванию, расширению, гравированию и асфальтированию дороги.

Кроме того, асфальтирована и придомовая площадка, где ранее по поручению Главы РД Сергея Меликова установлена мемориальная доска в память о погибшем.

Общая протяженность асфальтированного участка более 105 метров.