Общество

Власти Новолакского района погасили газовую задолженность семей мобилизованных граждан

Оставить комментарий

В Новолакском районе продолжают оказывать меры поддержки мобилизованным жителям и их семьям. На этот раз погашена задолженность за газ еще девяти семей на сумму около 150 тысяч рублей.

Отметим, что обязательства по погашению долгов взял на себя исполняющий обязанности главы Новолакского района Сулейман Рамазанов.

Так, по его поручению заместители глав поселений адресно вручили квитанции об уплате задолженности.

В свою очередь, члены семей мобилизованных жителей нашего района поблагодарили руководителя муниципалитета за оказываемую им помощь и поддержку, в том числе финансовую.

Также читают:

Территория, прилегающая к бархану "Сарихум", будет...
"Молодая Гвардия Единой России" организовала акцию...
Абдулмуслим Абдулмуслимов поздравил дагестанцев с ...
В Москве в Шатре Рамадана пройдут Дни Дагестанских...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *