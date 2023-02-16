Власти Новолакского района погасили газовую задолженность семей мобилизованных граждан

В Новолакском районе продолжают оказывать меры поддержки мобилизованным жителям и их семьям. На этот раз погашена задолженность за газ еще девяти семей на сумму около 150 тысяч рублей.

Отметим, что обязательства по погашению долгов взял на себя исполняющий обязанности главы Новолакского района Сулейман Рамазанов.

Так, по его поручению заместители глав поселений адресно вручили квитанции об уплате задолженности.

В свою очередь, члены семей мобилизованных жителей нашего района поблагодарили руководителя муниципалитета за оказываемую им помощь и поддержку, в том числе финансовую.