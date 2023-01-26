Власти Новолакского района начали погашать долги за коммуналку семей мобилизованных

Курс, взятый бывшим главой Новолакского района Магомед-Гаджи Айдиевым по поддержке семей мобилизованных, продолжил исполняющий обязанности главы муниципалитета Сулейман Рамазанов.

Накануне по его поручению были погашены долги по коммунальным услугам за газ четырех семей мобилизованных участников специальной военной операции на территории Украины.

Общая сумма погашенных долгов которых составила более 120 тыс. рублей. Все расходы по оплате долгов взял на себя и.о. главы МО Сулейман Рамазанов.

В этот день квитанции-оригиналы об оплате отвезли адресатам и проинформировали о данной мере поддержки для семей мобилизованных: первый замглавы МО Султан Хамзатов, глава с.Новолакское Сулейман Омаров и его заместитель Мухмад Исраилов.

В свою очередь, члены семей мобилизованных поблагодарили руководство района за оказываемую помощь и поддержку.

Источник: https://t.me/novolak_vesti/5078?single