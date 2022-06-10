Власти Хасавюртовского района совместно с Правительственной делегацией встретили Марию Алексеевну Львову –Белову

Сегодня вечером власти Хасавюртовского района совместно с Правительственной делегацией встретили на границе муниципалитета Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка Марию Алексеевну Львову –Белову, направляющуюся в Махачкалу на встречу с Главой РД Сергеем Алимовичем Меликовым.

Высокую гостью встретили, заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан, Рамазан Джафаров, Уполномоченный по правам ребенка Республики Дагестан, Марина Ежова, Министр образования и науки Республики Дагестан, Яхъя Бучаев, руководство администрации муниципального района.

В рамках теплой встречи районом была представлена яркая концертная программа, с демонстрацией национальных видов рукоделия, в частности известных в стране и за рубежом Аксаевских платков – тастаров. Мария Алексеевна сердечно поблагодарила за теплый прием, отметив, что Дагестан всегда отличался гостеприимством и радушием.