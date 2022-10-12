В рамках протокольных поручений главы муниципалитета Арсланбека Алибекова, власти Хасавюртовского района проводят выездные встречи в поселениях района по вопросам проведения хода частичной мобилизации.

Так, сегодня в ходе встречи в администрации села Муцалаул и Темираул, было проведено совещание по вопросам проведения хода частичной мобилизацией. На совещании, которое проводил первый заместитель главы администрации Багаутдин Мамаев, принимали участие, работники земельного контроля района, глава села, налоговый инспектор территориального ФНС, НачВуз села, депутатский корпус, учителя, актив и жители села.

В ходе встреч Багаутдин Мамаев, дал подробные разъяснения о порядке финансирования, положенных льготах, социального обеспечения мобилизованных граждан.