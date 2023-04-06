Власти Хасавюртовского района проводят комплексные мероприятия по организации весеннего призыва

Руководство муниципалитета совместно с работниками ОМВД по Хасавюртовскому району и территориальным военкоматом проводят комплексные мероприятия, в том числе разъяснительную работу по проведению весеннего призыва, а также адресные мероприятия с гражданами, подлежащими призыву на срочную службу. Мероприятия направлены на обеспечение явки в военный комиссариат.

С 1 апреля по 15 июля призыву подлежат граждане РФ в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе. Это весенний призыв и в настоящее время в рядах Российской армии достойно служат наши земляки.