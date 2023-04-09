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Власти Хасавюртовского района проводят комплексные мероприятия по организации весеннего призыва

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Власти муниципалитета совместно с работниками ОМВД по Хасавюртовскому району и территориальным военкоматом проводят комплексные мероприятия, в том числе разъяснительную работу по проведению весеннего призыва, а также адресные мероприятия с гражданами, подлежащими призыву на срочную службу. Мероприятия направлены на обеспечение явки в военный комиссариат.

В администрацию района и главам поселений регулярно поступали Благодарственные письма от командования частей с выражением благодарности за достойных ребят.

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