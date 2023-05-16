Власти Хасавюртовского района проводили очередную группу призывников в рамках весенней кампании

Сегодня власти муниципалитета совместно с территориальным Военкоматом проводили очередную группу призывников весенней кампании.

В мероприятии приняли участие председатель районного Собрания депутатов Магомед Лабазанов, заместитель главы администрации Имампаша Бакиев, замдиректора МКУ ФК спорта и делам молодежи Вахит Касимов.

В своем напутственном обращении от имени главы муниципалитета Арсланбека Алибекова, председатель районного Собрания депутатов Магомед Лабазанов, отметил, что служба в рядах ВС России, это не только почетная обязанность, но и школа мужества, выработка характера, ответственность перед Отечеством.

Также Имампаша Бакиев, провел беседу с призывниками и родителями, напомнив, что срочники не будет направлены в зону специальной военной операции.